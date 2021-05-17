Названы заработки Байдена и Харрис за 2020 год

https://static.news.ru/photo/0624a78a-b79a-11eb-b8de-96000091f725_660.jpg Камала Харрис и Джо Байден Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл за 2020 год заработали $607 336, а вице-президент Камала Харрис и её муж Даг Эмхофф — почти в три раза больше, $1 695 225. Это следует из налоговых деклараций, опубликованных Белым домом.

Хозяин Овального кабинета с супругой заплатили $157 414 федерального подоходного налога и ещё почти $30 тысяч налогов штатам Делавэр и Виргиния. Также они направили $30 704 на благотворительность.

Камала Харрис с мужем выплатили за прошлый год $621 893 федерального подоходного налога, на налоги штатов у них ушло более $200 тысяч. Они пожертвовали на благотворительность $27 тысяч.

Ранее стало известно, что на $195 млрд выросло состояние богатейших людей США за первые 100 дней президентства Джо Байдена. Он стал главой государства 20 января 2021 года. Первым серьёзным решением администрации Байдена стало выделение $1,9 трлн на стимулирование американской экономики, львиную долю получили именно богатые игроки фондового рынка.