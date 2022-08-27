«Нам все равно, сколько умрет»: экс-сенатор США — об отношении к Украине Экс-сенатор Блэк заявил о стремлении Вашингтона продолжить конфликт на Украине

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший сенатор от партии республиканцев штата Вирджиния Ричард Блэк откровенно рассказал, чего США ждут от конфликта на Украине. В интервью РИА Новости он заявил, что Киев не может принять решение о перемирии с Россией, так как оно может быть принято только в Белом доме.

Но пока, отметил сенатор, США хотят продолжения российско-украинского конфликта и не остановятся, «пока не умрет последний украинец». В качестве примера он привел аналогию с футбольным матчем.

Нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Нам все равно. Это как великий футбольный матч, и мы хотим победить, — заявил американский политик.

Блэк отметил, что Россия не планировала заранее наступление на Украину — и это видно по количеству принимающих участие в СВО войск. На момент начала СВО на Украине было 250 тысяч служащих, а Россия начала действовать со 160 тысячами военных.

Военно-тактическая наука предполагает соотношение 3:1 между атакующими войсками и обороняющимися — только в этом случае у атаки есть возможность одержать победу на поле боя, — пояснил сенатор.

Политик отметил, что российский президент Владимир Путин приложил все усилия, чтобы предотвратить начало широкомасштабной войны. НАТО проигнорировало предложения российской стороны и в результате Путин был вынужден начать спецоперацию для защиты Донбасса и границ своего государства.

Американец отметил, что Россия старается не наносить урон мирному населению, так как считает украинцев своими братьями-славянами. В качестве примера сенатор привел видео с российским танком, который останавливается перед толпой гражданских в одном из украинских сел.

Во Вьетнаме американский танк в такой ситуации просто проехал бы через толпу, даже не сделав предупредительного выстрела, — сказал политик.

К тому же, Россия полностью доминирует в воздухе, однако русские самолеты не бомбят центр Киева, правительственные здания, критически важную инфраструктуру энергообеспечения и водоснабжения.

Это происходит потому, что в России все еще возлагают надежду на мирный исход конфликта, — пояснил Блэк.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине. Для этого они обучают националистов, предоставляют им разведывательные данные, наращивают поставки вооружения и военной техники. Россия подвергается масштабному и беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны Запада.