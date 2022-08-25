Патрушев обвинил США в затягивании конфликта на Украине Патрушев: США и их союзники обучают националистов, чтобы затянуть конфликт на Украине

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Николай Патрушев

США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине. Для этого они обучают националистов, предоставляют им разведывательные данные, наращивают поставки вооружения и военной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, Россия подвергается масштабному и беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны Запада, передает РИА Новости.

США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт, обучают националистов, предоставляют разведданные, наращивают поставки вооружения, военной техники, которое потом используется марионеточным киевским режимом, в том числе против мирных граждан, — сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.

По его словам, из Украины, по сути, сделали «анти-Роcсию», организовали государственный переворот в этой cтране, поддержали распространение неонацистской идеологии, потворствовали иcкажению исторических фактов, разобщению славянских народов, в том числе путем запрета русcкого языка и культуры.

Ранее Патрушев заявил, что западные страны балансируют на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с РФ. Он отметил, что Запад использует спецоперацию как предлог для проведения антироссийской политики. По его словам, Россия на Украине ведет борьбу с марионеточным режимом в Киеве, а «главным бенефициаром его разгрома» станет украинский народ.