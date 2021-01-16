Экономисты оценили итоги правления Трампа

https://static.news.ru/photo/2b5fb428-58df-11eb-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий глава США Дональд Трамп запомнился эффективным лоббистом, с оппонентами вёл дела «с чистого листа», ломал стереотипы о партнёрских отношениях, но часто не мог довести начатое до конца, считают эксперты, анализируя итоги правления политика. Недостроенная стена на границе с Мексикой — один из символов его пребывания на руководящем посту. На следующей неделе он должен уступить пост главы Белого дома избранному лидеру Джо Байдену.

Одним из самых громких обещаний уходящего руководителя было сделать Америку снова великой. Экономика державы действительно восстанавливается неплохими темпами, однако так и не достигла плюсовых значений, пишет «Газета.Ru».

С экономической точки зрения трампономика оказалась весьма эффективной и практически безупречной. Успешная реализация мер, направленных на увеличение национального производства внутри страны, и частичная отмена обамовского «социализма» (в части Medicare) позволили вывести экономику США на самые высокие среди развитых стран темпы роста, — считает гендиректор управляющей компании Александр Лосев.

Кроме того, при Трампе Белый дом вёл довольно агрессивную протекционистскую политику, начал торговые войны, повышал пошлины на китайские товары, обвинял Пекин в краже рабочих мест в США.

В 2018-м ВВП США вырос сразу на 3,2%, а репатриация «зарубежного кеша» подстегнула программы обратного выкупа акций, что также дало толчок к росту экономики, — говорится в материале.

Собеседники портала также отметили, что Трамп во много раз увеличил размер пособий по безработице на фоне пандемии COVID-19. Несмотря на рост госдолга — внутреннего и внешнего, — США не потеряли кредитоспособности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многие сторонники уходящего президента США Дональда Трампа хотят получить российское гражданство. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что люди, которые обращаются с таким запросом, поддерживали Трампа и республиканцев, но теперь боятся гонений. Ситуацию дипломат прокомментировала саркастически.

Дональд Трамп, проигравший на выборах Джо Байдену, заявлял о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.