Минздрав США предупредил о потенциальном эпидемическом кризисе в стране

https://static.news.ru/photo/cc86c2fe-df15-11ea-80e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Центры по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство при Минздраве США) предупредили, что грядущей осенью ситуация в стране может стать критической, если вместе с коронавирусом начнёт распространяться сезонный грипп.

Директор центров Роберт Редфилд в интервью медицинскому изданию WebMD призвал соотечественников «делать четыре простые вещи»: носить маски, мыть руки, избегать массовых скоплений людей и соблюдать социальную дистанцию. Специалист подчеркнул, что если американцы последуют его совету, то распространение COVID-19 удастся взять под контроль.

Если мы не будем этого делать, то нас возможно ждёт самая худшая осень с точки зрения ситуации в сфере здравоохранения из всех, что когда-либо были, — заявил Редфилд.

Директор федерального агентства отметил, что аналогичные меры позволят защититься от гриппа, кроме того, он посоветовал американцам сделать прививку от этого заболевания.

США занимает первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным на 15 августа этот показатель приближается к 5,5 млн. Более 170 тысяч человек скончались.

Грипп в прошлом не раз становился основной причиной смерти американских граждан, при этом в 2019 году вакцинацию прошли меньше половины жителей страны. В 2017–2018 годах США пережили один из самых смертоносных сезонов гриппа за последние десятилетия, от болезни умерли более 80 тысяч человек.

14 августа количество случаев заражения коронавирусом в Калифорнии превысило 600 тысяч, что сделало штат первым в стране, превысившим эту планку, передавал NEWS.ru.