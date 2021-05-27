Минэнерго США обозвало российский газ «самым грязным на Земле»

https://static.news.ru/photo/ba506c7c-bf46-11eb-beb6-96000091f725_660.jpg Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp / globallookpress

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, который добывает Россия, якобы «самый грязный» в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница выступила на заседании палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. Ей дали слово в рамках беседы о строительстве «Северного потока — 2».

Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица Министерства энергетики, что одна из причин, помимо геополитических вопросов, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле, — сказала Грэнхолм.

Она добавила, что считает новый российский газопровод очень опасным, и посетовала, что её не приглашали для межведомственных консультаций по введению санкций против «Северного потока — 2».

Вопросы противодействия завершению строительства «Северного потока — 2» ранее обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и американский сенатор Джони Эрнст.