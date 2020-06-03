Мэром Фергюсона впервые в истории города стала афроамериканка

https://static.news.ru/photo/51a0235e-a5a5-11ea-8cc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: City of Ferguson

Элла Джоунс стала мэром американского города Фергюсон (Миссури). Впервые в городской истории этот пост заняла женщина, также впервые мэром стал человек афроамериканского происхождения.

Как передаёт CNN, Джоунс набрала 54% голосов на выборах главы города, опередив Хизер Робиннет, за которую проголосовали 46% избирателей. Ранее мэром был Джеймс Ноулз III, который занимал должность с 2011 года.

В августе 2014 года в Фергюсоне полицейский застрелил безоружного чернокожего подростка. Это спровоцировало беспорядки в самом городе и массовые акции протеста по всей стране. Для подавления беспорядков власти штата вводили в Фергюсон армейские подразделения.

В 2020 году убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота) спровоцировало ещё более масштабные волнения в США, которые до сих продолжаются. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли 11 человек, сотни пострадали.