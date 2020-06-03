Мэром Фергюсона впервые в истории города стала афроамериканка

Элла Джоунс стала мэром американского города Фергюсон (Миссури). Впервые в городской истории этот пост заняла женщина, также впервые мэром стал человек афроамериканского происхождения.
Как
В августе 2014 года в Фергюсоне полицейский застрелил безоружного чернокожего подростка. Это спровоцировало беспорядки в самом городе и массовые акции протеста по всей стране. Для подавления беспорядков власти штата вводили в Фергюсон армейские подразделения.
В 2020 году убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота) спровоцировало ещё более масштабные волнения в США, которые до сих продолжаются. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли 11 человек, сотни пострадали.
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