Маск заявил о возможном банкротстве Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск, недавно ставший владельцем социальной сети Twitter, допустил, что компания может обанкротиться. Об этом он заявил в первом обращении к сотрудникам, сообшает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, бакоротство компании возможно в том случае, если она не начнет приносить больше денег. Предупреждение прозвучало через две недели после закрытия сделки по приобретению платформы за $44 млрд. за это время предприниматель успел уволить половину сотрудников Twitter, а оставшимся запретил работать в удаленном режиме. Отныне они должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.

Bloomberg также сообщает, что в отставку подали два руководителя из новой команды Маска — Йоэль Рот и Робин Уилер. Ранее об увольнении заявила руководитель отдела информационной безопасности Леа Кисснер.

После этого, по данным Reuters, Федеральная торговая комиссия (FTC) заявила о «глубокой обеспокоенности», с которой там наблюдают за происходящим в Twitter.

Также в своем обращении к сотрудникам Маск указал на необходимость развития сервиса платной подписки Twitter Blue, позволяющей верифициаровать аккаунт за $8 в месяц.

Ранее сообщалось, что рекламодатели сервиса приняли решение приостановить сотрудничество с Twitter.