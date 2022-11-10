Маск отменил удаленную работу в Twitter Bloomberg: Маск сообщил сотрудникам Twitter о прекращении дистанционной работы

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Предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск разослал подчиненным первое письмо, в котором говорится о прекращении удаленной работы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ. В нем указывается, что сотрудники должны будут работать из офиса не менее 40 часов в неделю, за исключением случаев, когда он лично одобрит дистанционную работу.

Грядущая дорога будет трудной, и нужно будет напряженно работать, чтобы добиться успеха, — заявил Маск в письме.

Он также сообщил, что в течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом будет нахождение и блокировка любых имеющих статус «подтвержденный» аккаунтов мошенников, троллей и спамеров.

Ранее сообщалось, что в настоящее время деятельность разработчиков Twitter сконцентрирована на инициативе Маска по взиманию $8 в месяц за подтверждение подлинности учетной записи в соцсети. Предполагается, что после верификации рядом с ником пользователя появится значок голубого цвета. Предприниматель считает, что такая опция поможет бороться с ботами и сократит количество рекламы на платформе, а также обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам.