Рекламодателей Twitter испугало возможное возвращение Трампа WSJ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами Маска восстановить аккаунт Трампа

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Планы нового владельца социальной сети Twitter Илона Маска восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа вызвали обеспокоенность у рекламодателей сервиса. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, если подобный сценарий реализуется, бренды могут приостановить свою рекламу в соцсети.

По словам главы отдела партнерских отношений GroupM — ведущего рекламного агентства, представляющего бренды «голубых фишек» — Кили Тейлор, возвращение Трампа в Twitter может стать для ряда брендов настоящей «красной линией». Она подчеркнула, что порядка десяти клиентов агентства, владеющие рядом известных потребительских брендов, дали указание приостановить рекламу в соцсети, если аккаунт бывшего президента США будет восстановлен.

Другие клиенты заняли выжидательную позицию.

Ранее Дональд Трамп лично проанонсировал свое возвращение в социальную сеть Twitter. Он поздравил миллиардера Илона Маска с приобретением компании Twitter и добавил, что его аккаунт будет восстановлен в понедельник, 31 октября. О том, что его учетная запись будет восстановлена, экс-президенту США сообщили в самой компании.

Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа заблокировали в начале 2021 года, когда сторонники бывшего президента попытались помешать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов. Владелец SpaceX Илон Маск объявил о закрытии сделки по приобретению Twitter в четверг. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.