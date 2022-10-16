Маск узнал, что Украина занесла его в список «Миротворца»

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск узнал, что Украина занесла его в список «Миротворца» — как персону нон-грата. Маск в Twitter задался вопросом реален ли это список и попросил уточнить адрес ссылки на украинский портал. В перечень «неугодных» он попал из-за отказа оплачивать услуги системы спутниковой связи Starlink на Украине, что сочли ударом по критической инфраструктуре страны.

Этот список настоящий? Какой URL? — написал бизнесмен в соцсети.

Как пишет «Царьград», предприниматель пробыл в списке «Миротворца» 15 минут, после чего его имя удалили. Сайт существует с 2014 года и публикует данные людей, причастных, по мнению украинской стороны, к конфликту в Донбассе.

В компании бизнесмена SpaceX сообщили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, и попросили Пентагон взять эти расходы на себя. Но позже предприниматель объявил, что продолжит оплачивать систему. Он добавил, что компания несет убытки в то время, как другие корпорации получают деньги налогоплательщиков.

Также Маск заявлял, что изо всех сил пытался добиться деэскалации ситуации на Украине, однако все его усилия остаются тщетными. Он также отмечал, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет.