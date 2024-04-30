Маск назвал единственный нерешенный вопрос в конфликте России и Украины Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы единственным нерешенным в конфликте

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией под контроль Одессы последним нерешенным в конфликте на Украине. Таким образом глава SpaceX отреагировал на пост издания Zero Hedge в соцсети X, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.

Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос, — написал он.

Предприниматель добавил, что Россия не остановится, пока полностью не возьмет под контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Он отметил, что власти неоднократно заявляли об этом.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а некоторых направлениях добилась тактических успехов.

До этого он сообщал, что ситуация на поле боя складывается «сложная» и имеет «тенденцию к обострению». Он подчеркнул, что проинформировал об этом союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и обозначил текущие потребности Украины в оружии.