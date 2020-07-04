Машина наехала на протестующих в Сиэтле

https://static.news.ru/photo/4d927efa-bdf7-11ea-af2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/wspd2pio

Официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон сообщил о наезде на протестующих в городе Сиэтл. Машина проехала на закрытую часть шоссе и протаранила людей.

В результате ЧП травмы получили два человека, рассказал он в Twitter. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как критическое, второго — как тяжёлое.

Here are two pictures of the suspect vehicle that struck two protesters on I-5 this morning. Investigation into motive and point of entry in to I-5 are still under investigation. pic.twitter.com/gU1QH6TFTu — Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) July 4, 2020

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив территорию «автономной зоной». Полицейским приказали покинуть район, чтобы снизить напряжённость.

Ранее NEWS.ru писал, что в США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон).