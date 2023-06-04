Людей эвакуировали в США из-за пожара на нефтебазе Удар молнии привел к пожару на нефтебазе в Луизиане

Фото: Louisiana State Police

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Calcasieu Refining

В США из-за удара молнии загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе Calcasieu Refining в штате Луизиана, сообщил телеканал NBC News. Местные власти объявили обязательную эвакуацию всех людей, которые находятся на расстоянии 2,5 километра от нефтебазы в городе Лейк-Чарльз. Сведений о жертвах либо пострадавших не поступало.

Директор Управления внутренней безопасности и готовности к ЧС округа Кальказье Дик Гремиллион рассказал, что спасатели эвакуировали около 70 жителей домов престарелых, расположенных вблизи места происшествия. Пункт временного размещения организовали на спортивной арене Burton Coliseum.

По данным полиции, пожар начался около 14 часов по местному времени, когда в районе двигалась полоса штормов. Около 22:00 огонь все еще горел. Представитель Департамента качества окружающей среды штата Луизиана Грег Лэнгли сообщил, что в загоревшемся резервуаре было около 46 тысяч баррелей нефти, пишет издание California Examiner.

Ранее в штате Колорадо недалеко от города Палисейд загорелся лес. В Национальной метеорологической службе США отмечали, что в приграничных с Канадой штатах борются с лесными пожарами уже несколько недель.