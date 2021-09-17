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Корреспондент CNN показал «шокирующую» толпу мигрантов, рвущихся в Техас

05:50, 19 сентября 2021
Корреспондент CNN показал «шокирующую» толпу мигрантов, рвущихся в Техас Фото: Rita Rosenfeld / twitter
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Журналистка CNN Роза Флорес рассказала про растущее число мигрантов у границ США с Мексикой. Под мостом перед пограничным пунктом Дель-Рио в Техасе собралось более 9,5 тысячи мигрантов. При этом сообщается, что поток людей к границе не прекращается.

На кадрах видно, как люди расположились под мостом разделяющим США и Мексику в ожидании их очереди на перемещение в иммиграционные центры. Большинство мигрантов являются гаитянами. Американские власти, по словам Флорес, уже заявили, что воспользуются 42 разделом кодекса США, по части ускоренной депортации, чтобы вернуть домой 2,5 тысячи мигрантов.

Пограничные службы при этом сообщают о нехватке персонала для обработки данных всех поступающих. В ведомстве заявили, что на проверку всех мигрантов перед пограничным пунктом Дель-Рио уйдут две недели.

Ранее в Twitter появился видеоролик, где беженец из Африки в одном из городов Италии разбивает стёкла автобуса. Пользователи в комментариях резко осуждают подобную выходку и сожалеют, что это происходит в стране, где приютили большое количество беженцев с северного побережья Африки.

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