Корреспондент CNN показал «шокирующую» толпу мигрантов, рвущихся в Техас

На кадрах видно , как люди расположились под мостом разделяющим США и Мексику в ожидании их очереди на перемещение в иммиграционные центры. Большинство мигрантов являются гаитянами. Американские власти, по словам Флорес, уже заявили, что воспользуются 42 разделом кодекса США, по части ускоренной депортации, чтобы вернуть домой 2,5 тысячи мигрантов.

ACTION PLAN FOR THE CRISIS AT THE BORDER: @USBPChief America's top BP agent walks us through the next 72 hrs for the 13,000+ migrants camped under the #DelRio border bridge.



He's born & raised in Del Rio.

This crisis, is one he's never seen before either.



More on #khou11 at 10 pic.twitter.com/Wr6XrrSvqr