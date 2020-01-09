https://static.news.ru/photo/1532d024-32f0-11ea-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Американский вице-президент США Майкл Пенс заявил, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа не сообщила конгрессу полностью все данные, которые послужили основанием для ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

В эфире телеканала NBC он таким образом ответил на недовольство некоторых американских законодателей, которые возмутились содержательной стороной брифинга по Сулеймани и назвали его «худшим брифингом по военной тематике».

По словам Пенса, делиться более веской информацией о том, что Касем Сулеймани готовил неминуемые атаки на американские силы было нельзя.

Это могло скомпрометировать наши источники и методы, — оправдался Пенс.

Вице-президент заявил, что все члены администрации, знакомые с разведданными, «в режиме реального времени, понимают, что президент Трамп принял верное решение». При этом сейчас, по словам политика, «угроза, исходящая от руководящей роли Сулеймани, миновала».

Ситуация на Ближнем востоке обострилась после 3 января. В этот день во время ракетного обстрела американскими военными аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После этого иранские военные нанесли удары по американским военным базам в Ираке во время операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе Штатов мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне. 9 января командующий ВКС КСИР, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сказал, что ракетные удары по военным базам Соединённых Штатов были только началом операции, которая будет продолжаться.

Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что любое обострение ситуации в Ближневосточном регионе только усилит позиции террористов.