https://static.news.ru/photo/ac9471ae-3339-11ea-afa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, предусматривающую ограничение полномочий главы государства Дональда Трампа в вопросе использования вооружённых сил США в отношении Ирана.

Согласно документу, Трамп не может начать военные действия в отношении Ирана, равно как и на его территории, пока администрация США не получит на то одобрение Конгресса. Данное разрешение не потребуется в случае, если будет совершено вооружённое нападение на Соединённые Штаты со стороны Ирана. Похожая резолюция внесена также в контролируемый республиканцами Сенат США и не исключено, что верхняя палата примет её, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, иранские власти пригласили специалистов Национального управления США по безопасности на транспорте (НУБТ) принять участие в расследовании обстоятельств и причин катастрофы украинского пассажирского самолёта в Тегеране.