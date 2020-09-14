Конгрессмен назвал причину промедления с принятием санкций против РФ

https://static.news.ru/photo/e25309a2-f68b-11ea-b05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Fischer / CHROMORANGE/Global Look Press

Законопроект об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год, содержащий жёсткие санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», скорее всего, не будет принят до президентских выборов, которые состоятся в ноябре. По словам главного республиканца в комитете палаты представителей по вооружённым силам Мака Торнберри, представителям партий и Белому дому просто не хватит времени, чтобы договориться по поводу его положений.

Есть ли возможность для каждого получить, что он хочет? Конечно, да. Вероятно ли, что это случится до выборов? Нет, — цитирует Politico Торнберри.

Он выразил надежду, что итоговый проект бюджета примут вскоре после выборов. Следующий финансовый год в США начнётся 1 октября, и конгрессмены стараются, чтобы ассигнования на этот период были согласованы ранее этого срока.

Законопроект об оборонном бюджете уже одобрили сенат и палата представителей. Однако принятые палатами версии законопроекта отличаются. Например, в сенатскую версию внесены поправки, предлагающие ограничения против всех компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», а также против тех, кто страхует суда, проводит их ТО и дооборудование. Санкции также грозят и организациям, которые будут сертифицировать готовый газопровод. Последний пункт отличает сенатскую поправку от версии проекта бюджета, одобренной в палате представителей. Теперь сенат и палата должны согласовать итоговую версию законопроекта в ходе специальной конференции.

Вероятность того, что процесс утверждения бюджета затянется до послевыборного периода, довольно высока, это вполне закономерно. Вероятно, проект бюджета будет утверждён в декабре — после окончания президентских выборов, но до инаугурации их победителя в январе, — сообщил РБК программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

По словам эксперта, конгресс, скорее всего, одобрит инициативы о санкциях против «Северного потока — 2». Основной вопрос будет заключаться в том, как новая администрация будет их реализовывать: в жёстком ключе или в менее агрессивном варианте.

Как писал NEWS.ru, новые антироссийские санкции Запада, которые могут быть введены в ближайшее время, нельзя оставлять без реакции — как исходя из законов дипломатии, так и для того, чтобы ограничить негативное влияние на Россию и её союзников. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, США в последнее время всё настойчивее стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией. Соединённые Штаты требуют под тем или иным предлогом заморозить проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако ФРГ всячески противостоит этому. После того как в России в реанимацию попал оппозиционер Алексей Навальный, впоследствии переправленный в берлинскую клинику, ряд немецких политиков также высказались за остановку проекта. К новым санкциям против России призывали и в других западных странах.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за то, чтобы рассматривать вопросы «Северного потока — 2» и инцидент с Навальным отдельно. В свою очередь Россия настаивает на том, что коммерческий проект не должен зависеть от политической ситуации в мире.