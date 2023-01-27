Классный час: Дональд Трамп намерен вытравить из школ «либеральную заразу» Американские консерваторы в случае победы Трампа на президентских выборах намерены провести «дезинфекцию» публичных школ

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Школьные классы в США станут одной из значимых площадок политического противостояния между демократами и республиканцами во время предстоящей президентской избирательной кампании 2024 года. О намерении «отвоевать детей у отменщиков и извращенцев» объявил один из вероятных выдвиженцев-республиканцев Дональд Трамп. Почему для американских консерваторов так важно занять позиции в образовательных учреждениях?

Не детское это занятие

План, обнародованный Дональдом Трампом в пятницу, называет противостояние между республиканцами и демократами «культурной войной». В случае своей победы лидер традиционалистов обещает перенести центр тяжести борьбы за возвращение Америке ее величия «из залов советов директоров корпораций в школьные классы».

Оставьте политику взрослым, в школах ей не должно быть места — этот лозунг является лейтмотивом тех, кто писал для Трампа его «предвыборный план». Республиканцы собираются сократить финансирование общественных школ, руководство которых ввело в программы такие противоречивые предметы, как критическая расовая теория, гендерные вопросы и прочие модные темы, которые, по мнению консерваторов, детям совершенно не обязательно знать.

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Кроме того, Трамп предлагает запретить мужчинам соревноваться в видах спорта, предназначенных для женщин (удар по трасгендерному лобби), и выкорчевать дискриминацию по отношению к школьникам азиатского происхождения (подножка тем, кто обвиняет «Большую старую партию», GOP, в пещерной синофобии).

Когда во множестве школ детей учат розововолосые коммунисты, это серьезная проблема. Мы тратим на школьное образование больше всех в мире, и при этом качество этого образования — одно из худших. Мы намерены вывести наше образование в мировые лидеры, — обещает Трамп.

Тем школьным директорам, которые не согласятся с деполитизацией своих учебных заведений добровольно, Трамп готов перекрыть кислород, лишив федерального финансирования и отменив в этих заведениях выборы глав школьных советов.

Демократы с Марса, республиканцы с Венеры

В США федеральное правительство имеет не так много рычагов влияния на школьную систему, которая отдана в распоряжение властей конкретных штатов. Однако сама постановка вопроса потенциальным 47-м президентом показывает, что американское общество находится в состоянии «холодной гражданской войны».

Оппонентов этой войны разделяют не просто разные политические взгляды. Перефразируя знаменитую крылатую фразу, можно сказать, что демократы — с Марса, а республиканцы — с Венеры. У них не просто различная идеология, но сами культурные коды. А эти коды закладываются и формируются с детства, в том числе в школьные годы.

Трамп не для красного словца назвал происходящее культурной войной. Демократическая партия стала пристанищем носителей широкого спектра взглядов, от умеренных до экстремистских, которых объединяет общая неприязнь к той социокультурной модели, какая сформировалась в США к началу XXI века. По их мнению, эта модель не поддается улучшению или реформированию — ее можно только разрушить и на освободившемся месте выстроить какое-то новое государство, свободное от «первородных грехов» Соединенных Штатов.

Соответственно, Республиканская партия сегодня притягивает к себе тех, кто видит, что левые прогрессисты выплескивают с водой и ребенка. Далеко не все республиканцы — трамписты, как не все трамписты формально являются членами GOP. Но движение MAGA взяло на себя работу передового отряда хранителей традиционных ценностей Америки, а, как говорил Ленин, революцию (а тем более контрреволюцию) нельзя делать в белых перчатках.

Пользуясь тем, что власти штатов имеют право решать, что можно, а что нельзя преподавать в их школах, республиканцы этим правом пользуются там, где обладают большинством в легислатурах или где губернаторы являются членами GOP.

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press Рон Десантис

К примеру, на этой неделе губернатор штата Флорида Рон Десантис (сам вероятный претендент в кандидаты от республиканцев) своим распоряжением изъял из учебных программ в старших классах начиная с 1 февраля предмет под названием «Продвинутый курс афроамериканских исследований» (APAAS). Губернатор обосновал свое решение тем, что в этом курсе детям вбивают в головы приемлемость различных половых извращений, предлагают ликвидировать пенитенциарную систему как таковую и декларируют прочие ужасные вещи, полностью лежащие в рамках нигилистической идеологии «прогрессистов». По мнению Десантиса, APAAS и ему подобные курсы искажают историю и вообще не несут никакой образовательной нагрузки и являются образчиком промывки мозгов детям. В этот курс входят такие «предметы», как, в частности, «История сексуальных меньшинств у чернокожих», «Вопросы репараций афроамериканцам» и другие темы, почерпнутые из критической расовой теории и методичек «контркультурных» движений.

Маргиналы всех штатов, соединяйтесь!

«Библией» сторонников программ наподобие APAAS является книга «Проект 1619». В этом 600-страничном труде ее автор Николь Ханна-Джонс излагает историю рабства в США начиная с 1619 года, когда первые 20 африканцев были привезены в Северную Америку.

Ни один аспект жизни в истории этой страны нельзя рассматривать в отрыве от института рабовладения. Неравенство в Америке было создано сознательно. А раз так, его сознательно же можно ликвидировать. Равенство должно распространяться не только на чернокожих, но и на все маргинальные группы общества, — пишет Ханна-Джонс.

Решительный шаг Рона Десантиса немедленно вызвал протест со стороны контролируемого демократами Совета по образованию при президенте США. Либеральное большинство в этом органе указывает, что губернатор Флориды пытается распоряжаться в сфере, в которой он мало смыслит. Губернатор штата Иллинойс демократ Джей Прицкер в четверг также призвал своего флоридского коллегу и остальных губернаторов не допустить, чтобы пример Десантиса стал прецедентом для всей страны. Прицкер назвал запрет преподавания «Продвинутого курса» примером неопустимой политизации сферы школьного образования, а законы Флориды — «расистскими и гомофобскими».

Фото: Natalie Behring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За политиками-защитниками APAAS стоит достаточно мощное в университетской среде лобби. Оно по всем Соединенным Штатам насчитывает порядка 300 профессоров из более чем 200 учебных заведений разного уровня. По понятным причинам в этом сообществе преобладают преподаватели афроамериканского происхождения, для которых «простительно» воспринимать всю историю США как непрерывный процесс угнетения расовых, сексуальных и прочих меньшинств. Противники же подобных «учебных программ» утверждают, что хотя межрасовые отношения в США далеки от идеала, недопустимо навязывать всему обществу (и тем более детям) психологические травмы одной из его групп как единственно верный подход к истории и современности.

Закрыто на санобработку

Еще в свою бытность президентом Дональд Трамп не особенно жаловал общественные школы, видя в них рассадник «леволиберальной заразы». Он ввел налоговые вычеты для родителей, чтобы облегчить тем оплату обучения детей в частных учебных заведениях по своему выбору, где школьникам не будет навязываться свойственное «отменщикам» видение мира. В 2020 году он также учредил так называемую «Комиссию 1776», задачей которой было «разработать школьные программы патриотического воспитания». Пришедший на смену Трампу президент-демократ Джо Байден эту комиссию распустил.

После 2024 года трампистское крыло республиканцев в случае победы их кандидата намерено уже с открытым забралом отвоевывать школы у прогрессистов, «дезинфицируя» их как финансовыми, так и законодательными мерами.

Фото: Brandon Bell/POOL/Global Look Press Дональд Трамп

Сегодня Трамп предлагает, в случае своего возвращения в Белый дом, разработать «Билль о правах родителей». Согласно проекту, этот билль даст родителям возможность самим определять содержание школьных программ (в настоящее время система начальных и средних школ в США работает по принципу «комплексного обеда», из меню которого невозможно ничего изъять и нельзя ничего добавить).

Для Трампа тематика школьного образования — это золотая жила, которая позволяет ему легко и без полутонов разграничить электорат на «своих» и «чужих», сказал NEWS.ru американист Института всеобщей истории РАН Александр Петров.

До начала 2000-х годов в американских школах преподавали «хрестоматийную» версию истории США. Эта версия рисовала ее как непрерывный восходящий путь совершенствования демократии, равенства и прочих заветов отцов-основателей. Но в начале века стали появляться учебники, рисующие историю страны полностью в черных тонах. Это вызвало в обществе почти религиозный по характеру раскол между теми, кто придерживается традиционного взгляда на историю своей страны (это преимущественно республиканцы), и теми, кто эту историю стремится переписать (это демократы и другие левые партии).

Впрочем, заявления самого Трампа о намерениях «вычистить школьную систему от непатриотично настроенных учителей» звучат не менее агрессивно, чем высказывания идеологов «культуры отмены».

План Трампа предполагает обязательную профессиональную сертификацию школьных преподавателей и директоров именно с позиций их соответствия «патриотическим ценностям» (очевидно, таковые должны будут совпадать с ценностями самого Трампа и его последователей). Во всяком случае, «кандидат в кандидаты» в президенты обещает провести чистку Министерства образования, которое, по его мнению, стало осиным гнездом «радикалов и марксистов».