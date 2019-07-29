Если американская президентская гонка 2016 года была тесно связана с российской темой, то грядущая, 2020-го, видимо, не обойдётся без мощного украинского фактора. Во всяком случае уже сейчас политические оппоненты Джо Байдена, считающегося главным претендентом на пост главы США, активно припоминают ему весьма неоднозначные эпизоды, связанные с восточноевропейской страной. Речь, в частности, идёт о предполагаемом вмешательстве политика в дела Украины, кумовстве и т. д.

На данный момент Джо Байден, занимавший в администрации Барака Обамы пост вице-президента, лидирует в социологических опросах в США. Согласно их результатам, у него есть все шансы не только получить номинацию от Демократической партии (то есть официально стать кандидатом от демократов в президенты, обойдя других однопартийцев), но и победить своего соперника-республиканца, в роли которого все пока видят Дональда Трампа.

Однако разворачивающаяся сейчас предвыборная кампания, подобно президентской гонке 2016-го, станет, по-видимому, «битвой компроматов», а предсказывать исход таких схваток крайне тяжело. В то время как демократы продолжают давить на Трампа через его предполагаемые связи с Россией, республиканцы акцентируют внимание на спорном «украинском прошлом» Байдена. В чём же суть претензий к бывшему вице-президенту и насколько они серьёзны для его политической карьеры?

Джо Байден Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё в 2016 году американский журнал The Atlantic сообщал о том, что Байден непосредственно повлиял на увольнение Виктора Шокина, занимавшего тогда пост генерального прокурора Украины, предъявив ультиматум Петру Порошенко.

Петро, вы не получите ваш миллиард долларов, — цитирует издание американского вице-президента. — Всё в порядке, вы можете оставить [генерального прокурора]. Просто понимайте — мы вам не заплатим, если вы так поступите.

Ответ на вопрос, чем Шокин не угодил Байдену, прост: генпрокурор активно занялся расследованием деятельности сына американского политика на Украине. Хантер Байден в 2014–2019 годах был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma, где, по данным следствия, получал крупные суммы, не выполняя при этом никаких серьёзных функций. Теперь же, когда американские СМИ реанимировали эту историю, в ход пошли и другие малопривлекательные подробности жизни сына политика. Так, например, журнал The New Yorker опубликовал двухчастный материал под красноречивым заголовком «Поставит ли Хантер Байден кампанию своего отца под удар?».

В течение десятилетий он боролся с алкоголизмом и наркоманией; он пережил тяжёлый развод со своей первой женой Кэтлин Буле Байден; и у него были последующие отношения с вдовой Бо (покойный брат Хантера. — News.ru), Халли, — рассказывает статья о жизни сына бывшего вице-президента.

Виктор Шокин, 2015 год Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Некоторые экс-сотрудники администрации Обамы и Государственного департамента США считают, что нахождение Байдена-младшего в совете директоров Burisma не влияло на действия его отца, но, уверены они, Хантер не должен был получать это место, отмечается в материале The New Yorker.

После увольнения Шокина расследование относительно пребывания сына американского политика в руководстве украинской фирмы было фактически прекращено. Однако сейчас есть вероятность, что прокуратуре придётся к нему вернуться. По мнению экс-спикера МИД Украины Олега Волошина, завершение дела в отношении Хантера Байдена — одно из главных условия для продолжения контактов Киева и Вашингтона на высшем уровне.

Даже в официальном сообщении нашего ОП о разговоре Зеленского с Трампом передано пожелание американского президента, что новая власть в Украине сможет быстро улучшить имидж страны, завершить расследование коррупционных дел, которые удерживали взаимодействие между Украиной и США. Имеется в виду явно история с Байденом. Зеленскому дали понять, что пока в Вашингтоне не увидят прогресса по этому делу, визит Зеленского не состоится, — цитирует украинского политика ресурс «Страна.ua».

Если предположения Волошина верны, то действующая американская администрация наверняка продолжит добиваться, чтобы против Байдена-младшего были выдвинуты обвинения на Украине, ведь в таком случае у Трампа появится дополнительный козырь в «битве компроматов» с соперником-демократом. И тут вопрос уже в том, на кого сделает ставку Зеленский.