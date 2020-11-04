Риск гражданского конфликта в США затмил интригу выборов

Кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится к объявлению триумфа на выборах президента США. В свою очередь, штаб действующего главы государства Дональда Трампа пытается создать атмосферу недоверия к самому процессу подсчёта голосов, что ставит Америку на грань гражданского конфликта. Впрочем, выборы и без того продемонстрировали высокий конфликтный потенциал внутри американского общества: это пришлось зафиксировать даже международным наблюдателям.

Байден приблизился к тому, чтобы взять необходимое для победы число голосов выборщиков, показав неплохие результаты в критически важных с точки зрения гонки штатах Мичиган и Висконсин. Это позволило ему с уверенностью говорить о скором триумфе.

Я уверен, что мы выйдем победителями. Но это будет не только моя победа. Это будет победа американского народа, — заявил Байден.

Он успел пообещать, что на посту главы государства возобновит участие США в Парижском соглашении по климату. Администрация Трампа смогла покинуть соглашение, «а ровно через 77 дней администрация Байдена вновь к нему присоединится», отметил демократ в Twitter.

Iâm confident that we will emerge victorious.



But this will not be my victory alone.



It will be a victory for the American people. pic.twitter.com/ZqJBVsQuQf — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Характерно, что избирательный штаб демократа, не дожидаясь формального объявления победы, создал специальный сайт, посвящённый транзиту власти.

Kevin Dietsch - Pool via CNP/Global Look Press

Тем временем представители Трампа, похоже, твёрдо намерены продолжить стратегию подрыва доверия к электоральному процессу, чтобы «заморозить» подсчёт голосов на удобном моменте. В Twitter действующий президент публикует ссылки на материалы правого портала Breitbart News, который утверждает: работники избирательного участка в Детройте якобы забаррикадировали окна, чтобы наблюдатели не могли видеть процесс подсчёта.

Сотрудники штаба кандидата от республиканцев сообщили о направлении ряда исков в суд с целью приостановить обработку голосов. Это, как они отметили, делается с тем, чтобы «помешать работникам избирательных комиссий — демократам — скрывать процесс». Подобные инициативы встречают резкое сопротивление местных органов власти. Так, губернатор Пенсильвании Том Вулф заявил на пресс-конференции, что готов всеми силами сопротивляться попыткам остановить подсчёт голосов, назвав это посягательством на право волеизъявления американских избирателей.

Сотрудники избиркомов на уровне штата и на местном уровне должны исполнять свои обязанности, не опасаясь запугивания и нападок. Мы будем противостоять любой попытке лишить прав наших избирателей, — подчеркнул он.

На пугающую ситуацию обратили внимание даже международные наблюдатели. В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая наблюдает за выборами в США, заявили о «глубоко укоренившейся политической поляризации (в США. — NEWS.ru), которая часто отодвигала на задний план более широкие политические дискуссии и включала безосновательные утверждения о систематических фальсификациях» в ходе этих выборов.

Не исключено, что саботировать электоральный процесс Трамп сможет ещё долго. Опросы , проведённые до выборов, показывали, что Республиканская партия готова отказаться от поддержки своего кандидата из-за его непрезидентского поведения, провала борьбы с коронавирусом и разжигания политических разногласий, и что Трамп при любом раскладе должен потерять часть своей базы, включая поддержку местных евангеликов. Однако, как продемонстрировали эти выборы, подобная поддержка действий Трампа нисколько не уменьшилась. Напротив, стало очевидным то, что Демократическая партия не смогла обратить в свою пользу все провокационные и популистские приёмы действующего президента. Именно с такой, разделённой напополам страной Байдену придётся иметь дело в случае победы и адаптировать к этой ситуации свою повестку.