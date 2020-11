Риск гражданского конфликта в США затмил интригу выборов

Байден приблизился к тому, чтобы взять необходимое для победы число голосов выборщиков, показав неплохие результаты в критически важных с точки зрения гонки штатах Мичиган и Висконсин. Это позволило ему с уверенностью говорить о скором триумфе.

Он успел пообещать, что на посту главы государства возобновит участие США в Парижском соглашении по климату. Администрация Трампа смогла покинуть соглашение, «а ровно через 77 дней администрация Байдена вновь к нему присоединится», отметил демократ в Twitter.