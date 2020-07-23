Истребители США перехватили иранский пассажирский лайнер

https://static.news.ru/photo/964a00ac-cd27-11ea-8bce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: facebook.com/IsraeliAirForce

Экипаж иранского пассажирского лайнера сообщил о перехвате борта американскими истребителями.

В ходе переговоров пилота самолёта [авиакомпании] Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они (пилоты истребителей. — NEWS.ru), представились как американские, — цитирует одного из пилотов РИА Новости.

Ранее предполагалось, что два истребителя Израиля приблизились к иранскому пассажирскому самолёту авиакомпании Mahan Air. Лайнер был вынужден приземлиться в аэропорту Бейрута. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Как ранее писал NEWS.ru, истребитель ВВС РФ Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон» у границы России в Чёрном море.