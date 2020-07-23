Истребители США перехватили иранский пассажирский лайнер

Экипаж иранского пассажирского лайнера сообщил о перехвате борта американскими истребителями.
В ходе переговоров пилота самолёта [авиакомпании] Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они (пилоты истребителей. — NEWS.ru), представились как американские, — цитирует одного из пилотов РИА Новости.
Ранее предполагалось, что два истребителя Израиля приблизились к иранскому пассажирскому самолёту авиакомпании Mahan Air. Лайнер был вынужден приземлиться в аэропорту Бейрута. В результате инцидента пострадали несколько человек.
Как ранее писал NEWS.ru, истребитель ВВС РФ Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон» у границы России в Чёрном море.