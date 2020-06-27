Иммигранты из России собирают подписи против сноса статуи Баранова в США

https://static.news.ru/photo/7a81110a-b97f-11ea-accd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Посольство РФ в США

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США сообщил о начале сбора подписей против сноса памятнику Александру Баранову в городе Ситки (штат Аляска).

Нам нужно набрать 5000 голосов, чтобы представить их горсовету в ближайшее время. Ваша подпись поможет сохранить статую Александра Баранова в городе Ситка на Аляске! — цитирует сообщение ТАСС.

Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков. На данный момент петицию о сохранении статуи подписали 427 человек.

За снос памятника выступила группа жителей из города Ситки. О своём намерении они заявили на открытой сессии городского совета. По их мнению, статуя оскорбляет чувства представителей коренных народов.

NEWS.ru писал ранее о том, что появились данные о причастности США к сносу памятника Коневу в Праге. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о подготовке американской фирмой заключения для обоснования демонтажа скульптуры.