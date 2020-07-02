Илон Маск нашёл того, кто купит его дома в Лос-Анджелесе

https://static.news.ru/photo/a317092a-bc73-11ea-9026-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск нашёл покупателя на несколько объектов недвижимости, которые он выставил на продажу весной текущего года.

Согласно предварительной информации, компания, подконтрольная местному девелоперу Арди Тавангаряну, купит четыре дома предпринимателя, которые находятся в Лос-Анджелесе. Сумма сделки может составить $62,5 млн.

Как сообщает Business Insider, Маск владел семью домами в США. Их общая стоимость достигала примерно $100 млн.

Маск подписал соглашение о намерении продать ряд объектов недвижимости в Лос-Анджелесе компании Arya Chalon, возглавляемой девелопером и дизайнером Арди Тавангаряном. Сумма соглашения не раскрывается, — говорится в пресс-релизе Arya Chalon.

В нём также отмечается, что компания намерена объединить купленные объекты для реализации уникального строительного объекта.

Как писал NEWS.ru, в мае Илон Маск заявил, что собирается распродать почти всё своё имущество. По его мнению, стоимость акций его компании Tesla слишком высокая. Котировки ценных бумаг этого предприятия после роста снизились на $71,81 (9,18%), достигнув $710,07. 20 июня он уступил покупателю $1 млн ради того, чтобы продать ему один из своих особняков в Лос-Анджелесе. В итоге сделка с недвижимостью принесла предпринимателю $29 млн.

В марте 2020 года американский бизнесмен потерял около 18% состояния. За неделю оно уменьшилось на $5,5 млрд из-за обвала мировых рынков. Акции его компании Tesla рухнули на 22%.