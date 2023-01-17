Госсекретарь США поедет в Китай, чтобы обсудить Россию

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует приехать в столицу Китая Пекин с официальным визитом, пишет Politico. Поездка запланирована на 5-6 февраля.

Визит является проверкой того, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям, тогда как они становятся все более напряженными из-за различных вопросов, — пишет издание.

Ожидается, что Блинкен в рамках визита встретится в Пекине с главой МИД Китая Цинь Ганом. Среди тем переговоров — конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, борьба с наркобизнесом и задержанные в Китае граждане США.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем, чтобы установить контроль над Евразией. Она отметила, что со времени окончания Второй мировой войны США развязали более 200 военных конфликтов, а в начале XXI века начали опасную геополитическую игру с целью устранения двух ядерных держав — России и КНР.

В свою очередь глава МИД КНР Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Дипломат добавил, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.