Госдеп высказался по поводу геноцида в секторе Газа Госдеп: США не видят признаков геноцида в секторе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдеп США не видит признаков геноцида в секторе Газа, заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. По его словам, которые цитирует РИА Новости, Вашингтон считает приоритетом гуманитарную помощь жителям региона.

Геноцид, безусловно, отвратительное злодеяние, одно из самых ужасных, которое может совершить человек, и обвинения в этом не должны делаться с легкой руки. Что касается США, мы не видим действий, соответственных геноциду, — отметил Миллер.

Кроме того, США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, заявил Миллер. По его словам, тем более в происходящем не участвовал Вашингтон. Любые обвинения в случившемся в адрес США являются «вымышленными», подчеркнул политик.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как исполнителям, так и организаторам теракта. Четверг, 4 января, объявили днем национального траура по погибшим.

Более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана в среду, 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил взрывы возле кладбища в иранском городе Керман. Он также подчеркнул, что ответственные должны понести наказание.