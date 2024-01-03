Более 200 человек пострадали при взрывах в Иране Число пострадавших при взрывах около кладбища в иранском Кермане составило 211

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Число раненых при взрывах около кладбища в иранском городе Кермане увеличилось до 211 человек, сообщает телерадиокорпорация IRIB. Погибшими числятся более 100 человек. Власти страны назвали произошедшее терактом и объявили трехдневный национальный траур.

Число пострадавших при теракте в Кермане достигло 211 человек, — сказано в сообщении.

Два мощных взрыва прогремели во время траурных шествий в память о генерале Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, который погиб в начале 2020 года в ходе проведенной США операции в районе Багдада. По некоторым данным, террористы взорвали два начиненных взрывчаткой чемодана с помощью пультов дистанционного управления. Первый взрыв прогремел в 15:04 по местному времени, когда люди столпились на ведущей к кладбищу дороге. Второй взрыв раздался через 13 минут.

Эксперт по безопасности и Ближнему Востоку, кандидат политических наук Саймон Ципис заявил, что Иран хотят спровоцировать на региональную войну. По его мнению, главные заинтересованные в трагедии в Кермане — это США и Израиль. Политолог также подчеркнул, что в последнее время произошла серия убийств высокопоставленных членов КСИР. Так, несколько дней назад убили генерала Рази Мусави.