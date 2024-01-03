Политолог предупредил о риске начала войны из-за теракта в Иране Политолог Ципис заявил, что Иран подталкивают к региональной войне

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран хотят спровоцировать на региональную войну, заявил эксперт по безопасности и Ближнему Востоку кандидат политических наук Саймон Ципис. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru теракт на кладбище, где был похоронен иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Главная цель происходящего — спровоцировать Иран на региональную войну. Нужно понимать, что в иранском правительстве сидят неглупые люди, они понимают, что происходит. Осознание пришло еще 7 октября, после атаки ХАМАС на Израиль. Они также понимают, что те события используют в качестве предлога для нападения на Иран. Мы видим, как начинают раскручиваться события. Если подобные провокации продолжатся, стоит ожидать от Ирана жесткой реакции. За ней последует региональная война, в которую будут вовлечены Израиль, США, Великобритания и Франция, — заявил Ципис.

Он добавил, что США и Израиль — главные заинтересованные стороны в трагедии в Иране. Ципис также отметил, что в последнее время произошла целая серия убийств высокопоставленных членов КСИР. Несколько дней назад был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Рази Мусави.

Ранее на кладбище в Кермане проходила церемония, посвященная памяти Сулеймани. В ходе мероприятия прогремели несколько взрывов. На дороге, ведущей к кладбищу, сначала раздался один взрыв, спустя некоторое время прогремел второй. Жертвами нападения стали более 100 человек. Власти Ирана назвали произошедшее терактом.