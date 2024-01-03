Не менее 50 человек погибли при взрыве около кладбища в Иране

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Несколько взрывов прогремели рядом с кладбищем в иранском городе Керман, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, сообщает агентство Tasnim. По его информации, число погибших составляет не менее 50 человек.

Власти Ирана назвали произошедшее терактом. На дороге, ведущей к кладбищу, сначала раздался один взрыв, спустя некоторое время прогремел второй. По предварительным данным, около входа в цветочный сад мучеников взорвались две сумки с бомбами, которые террористы привели в действие с помощью пульта дистанционного управления.

Известно, что сегодня на кладбище в Кермане проходила церемония, посвященная памяти Сулеймани. На месте работают сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов. Число жертв атаки может возрасти.

Ранее во время взрыва офиса палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте погибли два командира «Бригады аль-Кассама» Самир Фанди Абу Амир и Аззам Аль-Акра Абу Аммар. Это произошло в результате ракетного удара со стороны Израиля. Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал случившееся трагедией общенационального масштаба.