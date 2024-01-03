Два командира ХАМАС погибли при взрыве офиса в Бейруте

Фото: IMAGO/Naaman Omar apaimages/Global Look Press

Два командира военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Самир Фанди Абу Амир и Аззам Аль-Акра Абу Аммар погибли вместе с заместителем главы политбюро движения, сообщил Al Jazeera. Это произошло в результате израильского удара по офису ХАМАС в Южном Бейруте.

Гибель замглавы политбюро и командиров, а также четырех рядовых бойцов движения подтвердил лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он подчеркнул, что это трагедия общенационального масштаба.

Со всей гордостью наш палестинский народ, а также наша арабская и исламская нация оплакивают гибель лидера воинов и национального авторитета, — отметил Хания.

До этого сообщалось, что один из руководителей палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури погиб во время атаки израильского дрона в шиитском пригороде Бейрута Дахия. Беспилотник попал в здание, в котором располагается офис ХАМАС. Тогда уточнялось, что в результате удара Армии обороны Израиля скончались еще трое активистов.

2 января Армия обороны Израиля зафиксировала запуск пяти снарядов с территории Сирии по израильской территории. После этого военные нанесли ответный удар. Также 1 января пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что пятеро бойцов израильской армии были ранены в результате ракетного обстрела со стороны Ливана.