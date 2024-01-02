Израильские военные открыли огонь в ответ на обстрелы из Сирии

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск пяти снарядов с территории Сирии по израильской территории, сообщили в армейской пресс-службе. Там добавили, что после этого военные нанесли ответный удар.

Были зафиксированы пять запусков [снарядов] из Сирии, которые упали в незаселенной местности, перелетев на территорию Израиля. <...> ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь, — говорится в сообщении.

Вечером 1 января пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что пятеро бойцов израильской армии были ранены в результате ракетного обстрела со стороны Ливана. Снаряды были запущены в направлении района Адамит на севере еврейского государства. Пострадавшие были направлены в госпиталь.

После этого в «Хезболле» рассказали о гибели троих участников военных формирований ливанской шиитской группировки. Это произошло в пограничных районах на юге страны. Израильские истребители нанесли ряд ударов по огневым точкам шиитов в окрестностях поселка Кфар-Килла, откуда велся обстрел территории Израиля.

Ранее сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС сразу после наступления нового года запустило из сектора Газа по территории Израиля более 20 ракет. По данным СМИ, большинство ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол».