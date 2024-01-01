ХАМАС выпустило свыше 20 ракет по израильской территории

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Палестинское радикальное движение ХАМАС сразу после наступления нового года запустило из сектора Газа по территории Израиля более 20 ракет, сообщает газета The Times of Israel. По данным издания, большинство ракет были перехвачены системой противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Сообщается, что радикалы нанесли удар по южным и центральным районам еврейского государства. Система оповещения сработала в городах Реховот, Нес-Циона, Холон, Лод и Модиин в центре Израиля, а также в южных Ашдоде и Сдероте. Издание отмечает, что служба скорой помощи не имеет данных о пострадавших в результате происшествия.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще много месяцев. По его словам, в настоящий момент ЦАХАЛ проводит операции на юге палестинского анклава. На севере сектора Газа израильская армия «продолжает углублять достижения», отметил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что для достижения мира в секторе Газа необходимо выполнить три условия. По его словам, движение ХАМАС должно быть уничтожено, анклав демилитаризован, а палестинское общество дерадикализовано.