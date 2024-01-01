Пять израильских солдат были ранены при обстреле из Ливана

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Пятеро военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были ранены в результате запуска снарядов с территории Ливана в направлении района Адамит на севере еврейского государства, сообщает армейская пресс-служба. Пострадавшие были направлены в госпиталь для оказания помощи.

Ранее в понедельник было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в направлении района Адамит на севере Израиля. В результате обстрелов пять резервистов ЦАХАЛ получили легкие ранения. Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи, их семьи были уведомлены, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что за несколько часов беспилотные летательные аппараты ЦАХАЛ и истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей в Ливане, включая инфраструктуру и военные объекты, на которых действовали участники ливанского шиитского движения «Хезболла». Кроме того, израильские военные нанесли удар по отряду, действовавшему в районе Хулы.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ разработала план вторжения в Южный Ливан для войны с «Хезболлой». Как сообщал официальный представитель израильских войск Джонатан Конрикус во время посещения кибуца на ливанской границе, начальник штаба Герци Халеви уже утвердил стратегию. «Хезболла» поддержала атаку ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября. С тех пор Израиль неоднократно подвергался обстрелам с ливанской территории.