Гутерриш осудил взрывы у кладбища в Иране

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Антониу Гутерриш

ООН решительно осуждает взрывы возле кладбища в иранском городе Керман, в результате которых погибли более 200 человек. С соответствующим заявлением, как пишет ТАСС, выступил генсек организации Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнюю атаку во время мемориальной церемонии в иранском городе Керман, в результате которой, как сообщается, погибли более 100 человек, многие были ранены, — отмечается в тексте.

Более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана в среду, 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.

Президент России Владимир Путин выразил руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с терактом. Как подчеркнул глава государства, Москва осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, а также подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.

Ранее политолог Николай Севостьянов, комментируя атаку, сообщил, что Запад пытается подтолкнуть Иран к войне, поскольку опасается усиления его позиций на Ближнем Востоке. Он отметил, что в числе сторонников республики оказались не только радикальные шииты, но и сунниты.