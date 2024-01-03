Путин выразил Ирану соболезнования в связи с терактом в Кермане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с терактом в городе Керман, сообщили в Кремле. Как подчеркнул глава государства, Москва осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, а также подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман. Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сказано в телеграмме.

Более 100 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.

Как считает политолог и эксперт по Ближнему Востоку Саймон Ципис, из-за теракта может начаться большая война на Ближнем Востоке. Он заявил, что США и Израиль — главные заинтересованные лица в трагедии, которая произошла сегодня в Иране. По мнению политолога, в Тегеране понимают, что их пытаются спровоцировать, чтобы получить повод для нападения на Иран.