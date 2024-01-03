Число жертв теракта в Иране превысило 100 IRNA: число погибших при взрывах у кладбища в Иране выросло до 103

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По меньшей мере 103 человека погибли в результате взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает агентство IRNA. Отмечается, что пострадал как минимум 141 человек.

Директор скорой помощи Кермана заявил, что 141 пострадавший в этом происшествии был доставлен в больницы Кермана, еще 103 человека погибли, — говорится в сообщении.

Взрыв был произведен дистанционно: две сумки со взрывчаткой располагались недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от захоронения.

Известно, что 3 января на кладбище в Кермане проходила церемония, посвященная памяти Сулеймани. На месте работают сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов.

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу экс-президента Дональда Трампа. Также был убит командир иракской группировки шиитских ополченцев «Силы народной мобилизации» Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.