Власти Ирана хотят, чтобы уголовное дело об убийстве командующего спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани рассматривалось на международном уровне. Об этом заявил генпрокурор страны Ибрагим Раиси.
Судьям дали предписание работать с международным департаментом органов юстиции, Министерством иностранных дел и в сотрудничестве с высшими судебными органами Ирака, — сказал он агентству «Тасним».
Сулеймани погиб в начале января в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат иранского парламента Ахмад Хамзе назвал ликвидацию Сулеймани чудовищным преступлением и пообещал награду за убийство Трампа. Голову американского лидера он оценил в $3 млн.