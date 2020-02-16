https://static.news.ru/photo/ffa9d592-5098-11ea-bc6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Ирана хотят, чтобы уголовное дело об убийстве командующего спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани рассматривалось на международном уровне. Об этом заявил генпрокурор страны Ибрагим Раиси.

Судьям дали предписание работать с международным департаментом органов юстиции, Министерством иностранных дел и в сотрудничестве с высшими судебными органами Ирака, — сказа л он агентству «Тасним».

Сулеймани погиб в начале января в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат иранского парламента Ахмад Хамзе назвал ликвидацию Сулеймани чудовищным преступлением и пообещал награду за убийство Трампа. Голову американского лидера он оценил в $3 млн.