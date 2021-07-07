Госдеп отрицает причастность США к убийству президента Гаити
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:33, 07 июля 2021
Фото: Unsplash
Читайте нас в Google Новости
США отрицают причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Миза и называют ложными сообщения о том, что нападавшие являются представителями американского Управления по борьбе с наркотиками.
Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают это отвратительное деяние, — заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Он также напомнил, что утверждения о причастности США к инциденту уже опроверг посол Гаити Эдмон Бокши.
Ранее издание Miami Herald сообщило, что напавшие на президента Гаити представились сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. В ведомстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев.