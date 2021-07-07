Госдеп отрицает причастность США к убийству президента Гаити

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США отрицают причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Миза и называют ложными сообщения о том, что нападавшие являются представителями американского Управления по борьбе с наркотиками.

Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают это отвратительное деяние, — заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он также напомнил, что утверждения о причастности США к инциденту уже опроверг посол Гаити Эдмон Бокши.

Ранее издание Miami Herald сообщило, что напавшие на президента Гаити представились сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. В ведомстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев.