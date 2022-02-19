Блинкен: угроза Украины для России противоречит логике

Украина не угрожает России, подобная мысль противоречит любой логике. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иноагента в России). Он также нашёл нелогичной идею Украины вернуть Донбасс в тот момент, когда близ границы страны расположено большое количество российских войск.

Идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран, а идея, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла это сделать в любой момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тысяч российских военных, тоже противоречит любой логике, — сказал Блинкен.

Подобную идею ранее высказывал президент США Джо Байден.

Говоря о возможных новых контактах России и США на высшем уровне в контексте Украины, Блинкен отметил, что президент Байден всегда готов взаимодействовать со своим российским коллегой, если это, по мнению Вашингтона, пойдёт на пользу миру и дипломатическому процессу.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». Беженцы уже больше суток массово приезжают на территорию Ростовской области, часть людей распределяют в другие регионы России.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что их разведке удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. На операцию отводится пять суток. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля.