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Демократы в палате представителей Соединённых Штатов Америки потребовали от разведки США отчитаться о якобы «сговоре» Москвы с боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) против военных Белого дома, заявил 30 июня 2020 года лидер демократического большинства в палате Стени Хойер.

По мнению политика, организованный накануне Вашингтоном брифинг с участием восьми конгрессменов дал им представление только о позиции руководства страны, однако не прояснил ситуацию в самом разведывательном ведомстве. Демократы настаивают на...