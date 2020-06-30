Госдеп: без оружейного эмбарго Иран купит у России самолёты

Глава Государственного департамента Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Совбез ООН должен продлить действующее до октября 2002 года оружейное эмбарго Ирана. По его словам, в противном случае страна купит у России боевые самолёты.
Тогда Тегеран сможет угрожать таким городам как Варшава, Рим, Дели и Эр-Рияд,
Если мы не сможем сделать это (продлить эмбарго, — NEWS.ru), то Иран смог бы купить произведённые в России боевые самолёты, — сказал он.
Кроме того, Помпео тревожит возможность покупки Ираном подводных лодок и работы над ракетной программой.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна переживает сложнейший год из-за внешнего экономического давления и пандемии коронавируса.
Валютные переводы ограничены из-за введённых США мер. С другой стороны, проблемы с поступлением валюты в Иран осложнились из-за частично закрытых границ. Президент призвал ЦБ Ирана предупредить всех должников о необходимости возвращения валюты, выделенной для экспортных операций, и установить график выплат.
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