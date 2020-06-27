Рухани назвал 2020 год как тяжелейший для Ирана

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна переживает сложнейший год из-за внешнего экономического давления и пандемии коронавируса.

Это самый сложный год — из-за экономического нажима врага и пандемии, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что экономическое давление, начавшееся ещё в 2018 году, в 2020 увеличилось. Два года назад американский президент Дональд Трамп вывел США из международного ядерного соглашения с Ираном и возобновил санкции против этой страны.

При этом в стране быстрыми темпами распространяется коронавирус — число случаев заражения перевалило за 222 тысячи человек. Его жертвами стали более 10 тысяч человек.

Ранее Рухани заявило, что валютные переводы ограничены из-за введённых США ограничительных мер. С другой стороны, проблемы с поступлением валюты в Иран осложнились из-за частично закрытых границ. Президент призвал ЦБ Ирана предупредить всех должников о необходимости возвращения валюты, выделенной для экспортных операций, и установить график выплат.

Рыночный курс американского доллара к иранскому риалу 20 июня достиг рекордных за последние месяцы 190 тысяч. Государственные структуры Ирана испытывают серьёзные проблемы с валютой. Так, 21 июня телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что операторы спутниковой связи остановили трансляцию развлекательной сети iFilm за долги. Замглавы корпорации Пейман Джебели заявил, что за последние пять месяцев, несмотря на усилия IRIB по получению валютной квоты, ей не было выделено ни одного доллара.

Как писал NEWS.ru, власти Ирана заявили, что ожидают от России и Китая помощи в предотвращении попыток США продлить оружейное эмбарго против Тегерана.