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19 июля 2025 в 13:04

Google и Amazon обвинили в поддержке приложений для ИИ-раздевания

Wired: Google, Amazon и Cloudflare зарабатывают на ИИ-раздевании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так называемое ИИ-раздевание превратилось в бизнес с миллионной аудиторией и прибылью, пишет издание Wired. При этом предоставляющие такие услуги платформы используют технологии Google, Amazon и Cloudflare.

Проблема приобретает серьезный масштаб, указывается в статье. Эксперты призывают IT-корпорации прекратить поддержку сервисов.

Однако ИИ-раздевание набирает популярность, несмотря на все попытки запрета. Приложения, создающие оскорбительные изображения женщин и детей, ежемесячно посещают миллионы пользователей, принося создателям многомиллионную прибыль.

Автор материала отмечает, что 85 сайтов с ИИ-раздеванием используют технологии Google, Amazon и Cloudflare. Месячная аудитория таких ресурсов — 18,5 млн, годовой доход — до $36 млн.

Сервисы и боты для «раздевания» активно развиваются с 2019 года, говорится в публикации. Со временем появились сети компаний, монетизирующих эту технологию.

Такой бизнес процветает благодаря «либеральному подходу» Кремниевой долины, считает эксперт по кибербезопасности Алексиос Манцарлис. По его убеждению, технологические компании должны были прекратить обслуживание таких платформ, как только стало ясным их назначение.

Представители Amazon, комментируя ситуацию, заверили, что компания блокирует запрещенный контент по жалобам пользователей. В Google заявили, что принимают меры против нарушителей. В Cloudflare на запрос журналиста не ответили.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что общение ребенка с ИИ на регулярной основе может привести к развитию у него депрессии. Более того, некоторым детям это грозит социофобией.

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