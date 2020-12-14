Голосование выборщиков завершилось в Индиане и Нью-Гемпшире

Выборщики завершили голосование ещё в двух штатах США — Индиане и Нью-Гемпшире, отдав предпочтение действующему лидеру Дональду Трампу (республиканец) и кандидату от демократов Джо Байдену соответственно. По предварительным данным, лидирует нынешний президент с 35 голосами выборщиков. У его оппонента — 27.
В Индиане Трампу досталось 11 голосов, в Нью-Гемпшире Байдену — 4,
Коллегия выборщиков штата Теннесси отдала свои голоса на президентских выборах. Все 11 голосов получил действующий глава государства Дональд Трамп. В Вермонте, наоборот, поддержали Байдена. Он получил все 3 голоса.
Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте. Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа.
Верховный суд США 11 декабря поставил точку в попытках Трампа оспорить результаты голосования, отклонив иск Техаса о непризнании итогов выборов в четырёх колеблющихся штатах. Такое решение было вынесено несмотря на то, что в Верховном суде сидят три назначенца Трампа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп, который, согласно предварительным данным, проиграл выборы, пока не отыгранная фигура в американской политике. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.