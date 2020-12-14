Голосование выборщиков завершилось в Индиане и Нью-Гемпшире

https://static.news.ru/photo/b22660e8-3e2b-11eb-a579-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2020 in Washington D.C imageSPACE via www.imago-images.de/Global Look press

Выборщики завершили голосование ещё в двух штатах США — Индиане и Нью-Гемпшире, отдав предпочтение действующему лидеру Дональду Трампу (республиканец) и кандидату от демократов Джо Байдену соответственно. По предварительным данным, лидирует нынешний президент с 35 голосами выборщиков. У его оппонента — 27.

В Индиане Трампу досталось 11 голосов, в Нью-Гемпшире Байдену — 4, передаёт телеканал CNN. Процедура голосования выборщиков делает итоги выборов официальными, однако окончательными их должны признать только 6 января 2021 года, когда совместная сессия конгресса должна будет утвердить результаты голосования выборщиков.

Коллегия выборщиков штата Теннесси отдала свои голоса на президентских выборах. Все 11 голосов получил действующий глава государства Дональд Трамп. В Вермонте, наоборот, поддержали Байдена. Он получил все 3 голоса.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте. Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа.

Верховный суд США 11 декабря поставил точку в попытках Трампа оспорить результаты голосования, отклонив иск Техаса о непризнании итогов выборов в четырёх колеблющихся штатах. Такое решение было вынесено несмотря на то, что в Верховном суде сидят три назначенца Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп, который, согласно предварительным данным, проиграл выборы, пока не отыгранная фигура в американской политике. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.