Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пентагон его глава не посещал с 30 декабря, с Байденом в последний раз виделся 21 декабря, ещё за неделю до заражения.

Сегодня утром я дал положительный результат на COVID-19. Я попросил пройти тест сегодня после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы лёгкие, и я следую указаниям врача. Я буду на карантине в течение следующих пяти дней, — приводятся в сообщении слова министра.

Ллойд Остин отметил, что благодаря вакцинации и ревакцинации, он переносит инфекцию гораздо легче.

У патриарха Константинопольского Варфоломея на днях также был выявлен коронавирус, говорится на сайте Московского патриархата. Отмечается, что у него лёгкие симптомы, общее состояние хорошее. После постановки диагноза патриарх незамедлительно посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.

Ранее экс-футболист сборной Бразилии, двукратный чемпион мира по футболу, президент «Крузейро» Роналдо сдал положительный тест на коронавирус. У него проявились симптомы заболевания.