Генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения всем участникам задержания Флойда

https://static.news.ru/photo/a83b0b4a-a5cb-11ea-8285-fa163e074e61_660.jpg Кит Эллисон Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения всем четырём полицейским, участвовавшим в задержании темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — его убийство привело к массовым акциям протеста и беспорядками в десятках городов США.

Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Шовина на убийство второй степени по делу Флойда, а также предъявил обвинения трём другим полицейским. Ещё один важный шаг к правосудию, — цитирует РИА Новости сенатора Эми Клобушар.

Политик уточнила, что виновными посчитали всех сотрудников полиции, которые были рядом с Шовином, когда тот применил к задержанному фатальный удушающий приём.

Как писал NEWS.ru, афроамериканец Флойд погиб на глазах десятков прохожих в конце мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. После смерти мужчины в США начались массовые акции против полицейского произвола. В нескольких крупных городах они переросли в погромы с поджогами и мародёрством.