Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина Foreign Policy: часть американцев поддержала политику Путина

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Владимир Путин

Спецоперация России на Украине расколола американское общество, соединив граждан ультраправых и крайне левых взглядов в «сверхъестественный союз», пишет журнал Foreign Policy. Они открыто выступают против вмешательства в оборонные дела Киева и поддерживают политику президента РФ Владимира Путина. В качестве наиболее яркого примера авторы статьи приводят телеведущего популярного в США шоу на канале Fox News Такера Карлсона и «светило американских левых интеллектуалов» Ноама Хомского.

Хотя большая часть американской общественности во главе с президентом США Джо Байденом поддержала Украину, многие, как левые, так и правые, бросились защищать режим президента России Владимира Путина, или по крайней мере призвали США не вмешиваться в оборону Украины, — говорится в публикации.

Левые издания, такие как Jacobin, New Left Review и Democracy Now!, связывают украинский кризис с расширением НАТО и выступают против военной помощи Киеву, отмечает FP. Также «армии левых и правых» критикуют политику украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, семь консервативных сторонников экс-президента США Дональда Трампа в конгрессе во главе с Ильханом Омаром и Кори Бушем проголосовали против запрета на топливо из России. Отмечается, что к ним присоединились и «ультраправые республиканцы», выступающие против блокировки активов российских олигархов.

Скорее это имеет прямое отношение к напряженному состоянию американской политики, когда опора на простые понятия «левых» и «правых» или «консервативных» и «прогрессивных» больше не служит полезной эвристикой для понимания политических событий, — резюмировали авторы статьи.

Ранее Карлсон заявил, что Байдену нужно объявить импичмент из-за продажи «аварийных запасов» нефти Китаю. Он предположил, что это было сделано для того, чтобы из «дешевого и эффективного источника всего богатства США», энергоснабжения, сделать то, что «контролируется Байденом и его донорами», а именно зеленую экономику, которая «ограбит американцев» и «вызовет голод во всем мире».