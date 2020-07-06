Флот США «потерял» стелс-ракету

https://static.news.ru/photo/766a7d86-bf7e-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brenton Poyser/Planetpix/Global Look Press

До сих пор остаётся пустой одна из восьми пусковых установок американского боевого корабля USS Gabrielle Giffords. После стрельбы по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в 2019 году в Тихом океане американский флот так и не смог найти ракету со стелс-технологией.

Создать замену потерянной стелс-ракете американцы пока не смогли, а задержка эта вызвана сложными отношениями между норвежской компанией — разработчиком ракеты Kongsberg и концерном-производителем Raytheon из США, пишет «Газета.ru».

При этом эксперты и журналисты отмечают, что для призванного демонстрировать возможности США в Южно-Китайском море такая ситуация просто недопустима.

Ранее активность российских подводных лодок в Средиземном море в июне вызвала беспокойство у командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго. Адмирал заявил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом «Калибр», который способен поразить «любую столицу Европы или Африки». По его мнению, присутствие российских подводных лодок в Крыму и Сирии укрепляет позиции Москвы в регионе.

Как писал NEWS.ru, в июне российские истребители перехватили над Чёрным морем самолёт-разведчик США.