Флойд и обвинённый в его убийстве полицейский работали в одном клубе

https://static.news.ru/photo/44cea600-a316-11ea-b246-fa163e074e61_660.jpg Дерек Шовин Фото: Darnella Frazier/Facebook/Global Look Press

Умерший после задержания в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд и обвиняемый в его непредумышленном убийстве экс-полицейский Дерек Шовин работали в одном ночном клубе. Об этом сообщила бывшая владелица заведения «Эль Нуэво Родео» Майя Сантамария.

Шовин подрабатывал охранником на входе, а Флойд обеспечивал безопасность внутри заведения, — заявила в эфире NBC Сантамария.

Она также отметила, что здание, в котором ранее располагался клуб, было сожжено в ходе протестов.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что нельзя позволить небольшой группе преступников и вандалов разрушать американские города. Он подчеркнул, что власти продолжат расследование гибели Джорджа Флойда, которая стала следствием жёсткого задержания афроамериканца полицейскими, и будут чтить его память. Ранее Министерство обороны США распорядилось повысить уровень готовности нескольких военных подразделений. Такая мера была принята на тот случай, если будет одобрена их отправка в Миннесоту.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвер Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флойда. Афроамериканца задержали по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами, на него надели наручники и повалили на дорогу.