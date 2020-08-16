ФБР США отправит специалистов в Бейрут для изучения обстоятельств взрыва

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США приедут в Бейрут 15–16 августа для того, чтобы принять участие в установлении обстоятельств взрыва в порту города.
Согласно данным Associated Press, приезд специалистов
Нам необходимо обеспечить проведение тщательного, прозрачного и заслуживающего доверия расследования. Знаю, что все добиваются именно этого, — отметил Хейл.
Как уточняется, о факте участия сотрудников ФБР в расследовании Хейл сообщил на этой неделе.
Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен. Также пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты МЧС РФ, участвовавшие в ликвидации последствий взрыва в Бейруте, благополучно вернулись в Россию.
Так, в аэропорту Жуковский в Московской области в субботу, 15 августа, приземлились самолёты Ил-76 и Superjet МЧС РФ. Они вернули домой 150 специалистов ведомства. Кроме того, на борту находились транспортные средства, аэромобильный госпиталь, спасательное и другое оборудование.
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