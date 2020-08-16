ФБР США отправит специалистов в Бейрут для изучения обстоятельств взрыва

https://static.news.ru/photo/ed940aa8-df36-11ea-9b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Liangyong/XinHua/Global Look Press

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США приедут в Бейрут 15–16 августа для того, чтобы принять участие в установлении обстоятельств взрыва в порту города.

Согласно данным Associated Press, приезд специалистов подтвердил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. По его словам, власти Ливана сами предложили ФБР присоединиться к расследованию.

Нам необходимо обеспечить проведение тщательного, прозрачного и заслуживающего доверия расследования. Знаю, что все добиваются именно этого, — отметил Хейл.

Как уточняется, о факте участия сотрудников ФБР в расследовании Хейл сообщил на этой неделе.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен. Также пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты МЧС РФ, участвовавшие в ликвидации последствий взрыва в Бейруте, благополучно вернулись в Россию.

Так, в аэропорту Жуковский в Московской области в субботу, 15 августа, приземлились самолёты Ил-76 и Superjet МЧС РФ. Они вернули домой 150 специалистов ведомства. Кроме того, на борту находились транспортные средства, аэромобильный госпиталь, спасательное и другое оборудование.