Facebook создала информационный центр по голосованию на выборах главы США

https://static.news.ru/photo/fda90048-dd5f-11ea-ab3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via imago-images.de/Global Look Press

Американская компания Facebook, владеющая одноимённой социальной сетью, сообщила о создании инфоцентра по голосованию на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки. Ресурс поможет пользователям получить достоверные данные о работе избирательных участков по всей стране.

В корпорации отметили, что информация о выборах крайне важна в 2020-м из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Из-за вспышки заболевания многие штаты скорректировали избирательный процесс. Например, благодаря новому ресурсу юзеры в США узнают, в каких именно регионах на фоне COVID-19 разрешили отправлять жителям бюллетени для голосования почтой, говорится в заявлении Facebook.

У нас был инфоцентр по коронавирусу, где публиковались достоверные сведения, предоставляемые властями. Теперь то же самое будет с выборами, — передаёт портал компании.

На новом ресурсе создали раздел, где желающие стать членами участковых избирательных комиссий могут оставить свои заявки. Кроме того, для информирования граждан США новостной раздел Facebook News предоставит «дайджест по выборам в США для тех, кто хочет подробней познакомиться с предстоящими выборами».

Похожие специальные разделы до этого уже добавлялись на Facebook News, например, во время массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания силовиками в мае 2020 года.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что на ноябрьских выборах главы Белого дома ждёт больше всего проблем от демократов. Американский лидер прежде уже обвинял их в желании «украсть» выборы, используя под предлогом коронавируса голосование по почте. Москву, Пекин и Тегеран спецслужбы США ранее обвинили в намерении вмешаться в выборы 2020 года. Обвинения все три страны отвергли.

Дональд Трамп хотел, чтобы его лицо было высечено рядом с барельефами четырёх президентов на горе Рашмор в Южной Дакоте. Ещё в 2019 году один из его помощников интересовался в администрации губернатора штата формальностями, которые нужно соблюсти для добавления портрета президента на гору, писал NEWS.ru.